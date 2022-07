Biasin: “Inter, rabbia dirigenti. Volevano chiudere Bremer, Zhang ha reagito così”

"I tifosi dell'Inter sono arrabbiati, perché questo era un colpo che i nerazzurri avevano programmato da mesi, dato che l'ok del giocatore ad Ausilio risale a gennaio. L'Inter aveva programmato la prossima stagione con quello che è stato il difensore più forte della Serie A 2021-22 e alla fine se l'è fatto soffiare dalla squadra, la Juventus, che competerà con Inter e Milan per il prossimo scudetto. Capisco la rabbia dei tifosi e dei dirigenti, che non sono molto felici in questo momento. C'è stato un clamoroso ritardo e, secondo me, anche un peccato di superbia, che ha portato la Juventus ad approfittarne in maniera molto furba. Marotta e Ausilio avrebbero volentieri chiuso Bremer subito dopo i 5 precedenti colpi, perché avevano già l'ok del giocatore. Ma non avevano l'ok per procedere. Gli è stato detto di provare a prendere Bremer solo dopo aver incassato dei soldi, che fossero quelli di Skriniari, di Pinamonti o altri. Non è uscito nessuno, tant'è che Sanchez è ancora lì, e dunque nell'attesa si è inserita la Juventus. A un certo punto devi fidarti dei tuoi dirigenti: se i tuoi dirigenti, che l'anno scorso hanno incassato 170 milioni di euro, ti dicono: 'Prendiamo Bremer, poi penseremo a incassare i soldi', devi fidarti e lasciarli fare. Invece, con la filosofia dell'incassare e del prendere dopo, l'obiettivo è sfumato".