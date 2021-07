Inter, si sono arenati i discorsi con Raiola su de Vrij: la verità sul futuro

Gli aggiornamenti sul futuro del difensore olandese, in vacanza dopo l'eliminazione dagli Europei

L’ Inter presto incontrerà Mino Raiola per parlare del futuro di Stefan de Vrij . Attualmente il centrale nerazzurro è in vacanza dopo l’eliminazione dagli Europei con la sua nazionale e attende novità sulla propria situazione contrattuale. Aggiornamenti importanti sono arrivati oggi da Calciomercato.com.

“Per il centrale olandese tutti i discorsi sul rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023 si sono arenati dopo l'accordo trovato ormai più di 6 mesi fa. In mezzo la crisi economica di Suning e i problemi societari che hanno imposto una rivisitazione di tutti gli accordi. Raiola ne ha preso atto e da tempo non ha più accelerato aspettando i segnali del mercato”, si legge.