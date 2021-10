Inter, Raspadori o Scamacca a gennaio? Il vero preferito del club per l’attacco

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare sul mercato verso gennaio: ecco la prima scelta per rinforzare l'attacco

La priorità di mercato in casa Inter per gennaio è un attaccante secondo Calciomercato.com. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per regalare un ulteriore rinforzo a Simone Inzaghi e i nomi sono due su tutti: “La società neroverde ha preferito lasciare a disposizione di Dionisi entrambi i calciatori, anche per comprendere se tra i due fosse possibile una coesistenza in campo. Ma almeno per adesso, il posto dietro la punta continua ad essere di Djuricic e così Scamacca e Raspadori spesso si alternano. Ecco perché, se le cose dovessero rimanere uguali da qui a gennaio, l’Inter proverà un nuovo affondo. Quasi sicuramente più per Scamacca (maggiormente adatto al ruolo di vice Dzeko) che per Raspadori, che però rimane comunque un nome caldo per il futuro”, si legge su CM.