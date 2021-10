Inter, l’ultimo no estivo da 85 milioni per Lautaro Martinez: il retroscena

Un interessante aneddoto di mercato svelato dal Corriere dello Sport sull'attaccante argentino, pronto a rinnovare

Countdown. Manca sempre meno per l’ufficialità del rinnovo di Lautaro Martinez. Accordo totale tra le parti, il Toro firmerà un contratto da 6,2 milioni a stagione fino al 2026. Una trattativa impegnativa per i dirigenti nerazzurri, che in estate hanno saputo resistere a una super offerta. Lo svela oggi il Corriere dello Sport: “L’ultima è quella dello scorso agosto del Tottenham, una tentazione da 85 milioni di euro”. Un no da quasi 90 milioni per il Toro, ritenuto intoccabile dai nerazzurri dopo l’addio di Lukaku.