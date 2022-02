Retroscena Inter: un colpo a centrocampo ‘bloccato’ dalla permanenza di Vecino

Con due addii a centrocampo, l’Inter avrebbe fatto un colpo anche in mediana già nel mercato invernale: l'aneddoto

Con due addii a centrocampo, l’Inter avrebbe fatto un colpo anche in mediana già nel mercato invernale. Stefano Sensi è andato in prestito alla Sampdoria per trovare maggior spazio, ma alla fine Matias Vecino è rimasto. Tanti rumors su di lui, ma chiuderà la stagione in nerazzurro, prima della scadenza del contratto. Una sua partenza immediata - secondo quanto svelato nelle scorse settimane da La Gazzetta dello Sport - avrebbe aperto al colpo Davide Frattesi, grande obiettivo dell’Inter a centrocampo per l’estate. Non sarebbe stato facile convincere il Sassuolo, ma il club nerazzurro avrebbe fatto un tentativo concreto.