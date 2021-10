Dumfries dopo Hakimi, ma lnzaghi voleva un altro profilo per l’Inter: l’aneddoto

Il retroscena sulla scelta estiva dell'allenatore nerazzurro e della società per la fascia destra dopo l'addio di Hakimi

L’Inter aspetta il vero Denzel Dumfries. Simone Inzaghi sta valutando se dargli una maglia da titolare già questa sera con l’Empoli, sulla fascia destra al posto di Matteo Darmian. Riflessioni in corso per l’allenatore nerazzurro, che si è innamorato dell’olandese, nonostante inizialmente volesse un altro profilo per il dopo Hakimi. Lo ha svelato La Repubblica: “Vedendo Dumfries correre in fascia all’Europeo, l’allenatore Simone Inzaghi si è innamorato dell’esterno di Rotterdam. Già prima dell’inizio del torneo gli uomini mercato dell’Inter avevano prospettato al tecnico la possibilità di acquistarlo a un prezzo onesto, ma l’ex condottiero della Lazio aveva preso tempo, valutando profili più simili a Manuel Lazzari, che tanto aveva amato in biancoceleste. Alla fine Dumfries è stato pagato 12,5 milioni più 2,5 di bonus”, si legge.