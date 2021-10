Inter, retroscena Kessié: “Offerti questi tre giocatori: no del Milan”

Un interessante aneddoto di mercato sul centrocampista ivoriano, in scadenza di contatto a giugno coi rossoneri

Un interessante retroscena di mercato su Franck Kessié e l’Inter. I nerazzurri da tempo apprezzano il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 col Milan. E, come racconta Calciomercato.com, “nel 2019 l'Inter ha provato a prendere Franck Kessié dal Milan, offrendo in campo uno tra Politano, Gagliardini e Vecino. No dei rossoneri, che valutavano l'ivoriano 25 milioni di euro: ora è in scadenza di contratto”, si legge.