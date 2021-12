Inter, retroscena Piccoli: “Offerta all’Atalanta: la formula e la risposta”

La dirigenza dell'Inter ha pensato al baby attaccante dell'Atalanta per rinforzare il reparto avanzato: il retroscena

La dirigenza dell'Inter ha pensato al baby attaccante dell'Atalanta per rinforzare il reparto avanzato. Dopo il prestito allo Spezia della scorsa stagione, il centravanti è la terza scelta di Gian Piero Gasperini dopo Zapata e Muriel. Ecco il retroscena di mercato che riguarda Piccoli e l'Inter: "Anche il prossimo mese di gennaio vedrà Roberto Piccoli al centro del mercato. Da ormai un anno il giovane attaccante non passa una sessione senza che qualche squadra si interessi a lui e bussi alle porte dell'Atalanta. 12 mesi fa, quando il centravanti classe 2001 giocava in prestito allo Spezia, erano state le big della Serie A a interessarsi a lui: Inter e, soprattutto, Juventus avevano fatto delle offerte alla Dea per avere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. Un no secco fu la risposta della famiglia Percassi, per nulla interessata a trattare la cessione dell'attaccante con quella formula", si legge.