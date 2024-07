L’Inter riapre il file Hermoso: cosa c’è dietro la scelta di Inzaghi e club

Dunque, parcheggiate le soluzioni vagliate nelle precedenti 48 ore - Marcos Alonso svincolato, l’ex Perisic, Cancelo in prestito o il grande investimento per Ndoye -, l’Inter ha deciso di riaprire un file che aveva analizzato nei mesi scorsi, quello per il ventinovenne spagnolo Mario Hermoso, fresco di fine contratto con l’Atletico Madrid.

Hermoso non è un nome nuovo: quando fra fine inverno e inizio primavera l’Inter ha mosso i passi decisivi su Zielinski e Taremi, l’ex difensore di Simeone era stato offerto a zero per la retroguardia. L’Inter aveva ascoltato e valutato la situazione, ma con Bastoni e Carlos Augusto (più Bisseck, Darmian e lo stesso Acerbi utilizzabili da braccetto sinistro) si riteneva coperta. L’infortunio di Buchanan ha aperto un varco.

Certo, Hermoso non è un giocatore offensivo come il canadese e pure Carlos Augusto non ha nel dribbling la sua dote migliore, ma lo spagnolo aumenterebbe sicuramente il peso difensivo della squadra campione d’Italia. Che non ha ancora riposto nel cassetto il sogno Buongiorno. Hermoso in queste ultime settimane è segnalato in orbita Napoli - come il granata... -, ma gli azzurri non hanno ancora trovato un’intesa col suo agente che chiede 5 milioni d’ingaggio, 1,5 in più rispetto ai 3,5 offerti da De Laurentiis. L’inserimento dell’Inter potrebbe stravolgere le carte”, si legge.