Di Marzio: “Inter, ecco quanto chiede il Borussia per Akanji. Acerbi possibile se Zhang…”

"È stata la giornata della cessione di Casadei al Chelsea. 15 milioni + 5 di bonus per un ragazzo del 2003 che non ha mai giocato in prima squadra. Viene sacrificato un po' per il bilancio, un po' perché il Chelsea fin dalla trattativa per Lukaku voleva Casadei. Una perdita per il calcio italiano. Domani va in Inghilterra, poi farà le visite mediche. Attraverso questa cessione e quella di Pinamonti, l'Inter cerca di non fare sacrifici. Questo sacrificio l'Inter spera possa servire per prendere Akanji, che è la prima scelta, ha un anno di contratto e costa 15 milioni. Bisognerà capire se Zhang darà il via libera o se dirà che questi soldi serviranno per l'attivo. Come last minute, Acerbi può essere un'opportunità".