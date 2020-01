Sky – Mercato Inter chiuso, ma i dirigenti apriranno a nuove riflessioni?

Alexis Sanchez ieri è stato schierato da Conte insieme a Lukaku e Lautaro Martinez. Lui stesso ha spiegato che si è trattato di un modulo pensato in corsa per ovviare all’emergenza a centrocampo. Vecino e Barella erano gli unici effettivi a disposizione visti i risentimenti muscolari di Borja e Sensi.

I dirigenti nerazzurri e lo stesso allenatore hanno fatto capire che non è previsto l’arrivo di un altro giocatore in attacco dove si è parlato di Llorente e Giroud. Con lo sforzo fatto per arrivare ad Eriksen il mercato sarebbe quindi chiuso. Conte ha parlato del sistema con il trequartista e del fatto che il centrocampista danese non possa essere di fatto considerato una seconda punta. Sanchez però non è apparso in forma al cento per cento. Per questo a Skysport, Matteo Barzaghi, ha sottolineato che c’è comunque da tenere in conto altre riflessioni da parte della dirigenza interista su eventuali altre operazioni di mercato. Marotta ieri ha escluso che al momento ci siano opportunità importanti sul mercato che possano migliorare la rosa. Ma in effetti Lukaku sta giocando tutte le gare, Lautaro sarà squalificato contro Udinese e Milan, il cileno non è al massimo ed Esposito ha grande talento, ma è ancora molto giovane e ha poca esperienza.

(Fonte: SS24)