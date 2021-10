L’Inter rinnoverà la difesa: “Due addii pronti, c’è già un nome in entrata”

I dirigenti nerazzurri sono costantemente al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Un nome in entrata, due in uscita. L’Inter è pronta a rinnovare la propria difesa nella passata stagione e Calciomercato.com delinea le prossime mosse dei dirigenti nerazzurri in chiave mercato: “La prossima stagione, in difesa, l'Inter dovrà dare una rinfrescata. Kolarov e Ranocchia, infatti, salvo clamorose sorprese, non faranno più parte della rosa nerazzurra e per questo motivo Marotta e Ausilio sono in fase di valutazione di nuovi profili da regalare a Simone Inzaghi. E, tra questi, c'è sicuramente quello di Gleison Bremer. Il centrale del Torino, in scadenza di contratto nel 2023, si sta confermando come uno dei migliori della nostra Serie A e ha attirato su di sé gli occhi nerazzurri”, si legge.