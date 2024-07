Sky – Inter, per il rinnovo di Lautaro manca solo la firma. E quello di Inzaghi…

Come riportato da Sky Sport, l'Inter presto ufficializzerà due importantissimi rinnovi di contratto: quelli di Lautaro e Inzaghi

Come riportato da Sky Sport, l'Inter presto ufficializzerà due importantissimi rinnovi di contratto. Accordi totali tra i nerazzurri e Lautaro Martinez: è tutto fatto, manca solo la firma nero su bianco e poi sarà ufficiale. Per Simone Inzaghi si discute ancora sulla durata del contratto, ma secondo Sky non i saranno problemi e il prolungamento arriverà.