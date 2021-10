L’Inter non si ferma a Lautaro: “Altro rinnovo, firma a cavallo del derby”

Un altro prolungamento di contratto in arrivo dopo quello di ieri di Lautaro Martinez in casa Inter: la firma è imminente

Un altro rinnovo in arrivo in casa Inter dopo quello di ieri di Lautaro Martinez, proprio nel giorno dell’assemblea dei soci. Un doppio segnale importantissimo per l’ambiente nerazzurro e per Simone Inzaghi: “In odore di rinnovo è anche Nicolò Barella. Per il centrocampista è in arrivo lo stesso trattamento, prolungamento e adeguamento dell’ingaggio. La firma è prevista a cavallo del derby”, spiega il Corriere della Sera.