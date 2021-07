Inter, due big europee si fanno avanti per Brozovic: rinnovo non semplice

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista croato, in scadenza di contratto con i nerazzurri al 30 giugno 2022

Marcelo Brozovic è tra i big dell’Inter in scadenza di contratto nel 2022. Il croato si aspetta un aumento rispetto ai 4 milioni attuali per rinnovare, ma finora il discorso non è stato affrontato dal suo entourage e dalla dirigenza nerazzurra. La trattativa non sarà semplice e ci sono due big europee alla finestra per il croato: si parla di Barcellona e Manchester United. Le due formazioni sono pronte a farsi avanti per Brozo in caso di mancato rinnovo.