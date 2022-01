Sky – Inter-Brozovic, grande ottimismo: “Stipendio a salire, cifre e dettagli”

Rinnovo in vista per Marcelo Brozovic in casa Inter. L'accordo è stato raggiunto, mancano firma e ufficialità

Rinnovo in vista in casa Inter per Marcelo Brozovic. Dopo una lunga trattativa, le parti hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'accordo, in scadenza al 30 giugno 2022. Ne parla così Sky Sport: "Mentre il rinnovo di Perisic non è dato affatto per scontato (non a caso il club sta pensando a Cambiaso) su quello di Brozovic c'è grande ottimismo. Un ottimismo dettato da un accordo trovato sulla base di un ingaggio da 6 milioni netti a stagione fino al 2026, più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare intorno ai 7", si legge.