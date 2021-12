GdS – Inter, rinnovo Brozovic sempre più una priorità: “Si fa fatica a…”

Ormai imprescindibile. L’Inter, Simone Inzaghi in particolare, non rinuncia praticamente mai a Marcelo Brozovic

Ormai imprescindibile. L’Inter, Simone Inzaghi in particolare, non rinuncia praticamente mai a Marcelo Brozovic. Perno della formazione nerazzurra già con Luciano Spalletti e Antonio Conte, Brozo è in attesa della proposta giusta per prolungare il contratto (attualmente in scadenza al 30 giugno 2022). Come svela Gazzetta.it, “il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic sta diventando la priorità in casa Inter. Troppo importante legare il croato ai colori nerazzurri, perché una squadra senza EpicBrozo si fa fatica a ricordare”, si legge