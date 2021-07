CM – Inter, diversi estimatori per de Vrij: le novità sul discorso rinnovo

Presto ci sarà un nuovo incontro con Mino Raiola per discutere del prolungamento di contratto del centrale

Prolungato il contratto di Alessandro Bastoni, l’Inter vuole blindare anche Stefan de Vrij e Milan Skriniar. I due pilastri difensivi sono entrambi in scadenza nel 2023 e - secondo Calciomercato.com - i discorsi relativi ai loro rinnovi sono attualmente congelati. “Per de Vrij, l'Inter era arrivata alla stretta di mano con l'agente dell'olandese, Mino Raiola, ma i problemi societari affrontati subito dopo il termine del campionato hanno convinto l'entourage del giocatore a rallentare e riconsiderare la situazione. Non mancano interessamenti, ma non è comunque nei piani una separazione e presto il discorso sarà nuovamente intavolato”, si legge.