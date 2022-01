GdS – Inter, grande incertezza sul futuro di de Vrij: “Rinnovo assai lontano”

C'è grande incertezza attorno a Stefan de Vrij. Non per il rendimento sul campo, ma per il futuro vista la scadenza del contratto

Alessandro Cosattini

C'è grande incertezza attorno a Stefan de Vrij. Non per il rendimento sul campo, ma per il futuro. In scadenza al 30 giugno 2023, il difensore dell'Inter ha estimatori soprattutto all'estero. Piace in particolare al Tottenham di Antonio Conte, che lo allenerebbe di nuovo volentieri in Premier League. Secondo La Gazzetta dello Sport, "l’olandese dovrà respirare e concentrarsi bene prima di decidere cosa fare col suo contratto che scade nel 2023 visto che è assai lontano il rinnovo", si legge.