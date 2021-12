Inter, rinnovo de Vrij non una priorità: “Si lavora prima su questi due fronti”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro in chiave mercato, ma anche e soprattutto sul fronte rinnovi di contratto

Il rinnovo di Stefan de Vrij non è al momento una priorità in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è concentrata su altri due fronti, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport: “Al momento tutto tace: il discorso non è prioritario né per il giocatore né per il club, impegnato oggi a cercare una nuova intesa con altri due uomini chiave dell’ultimo scudetto come Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza tra sei mesi. De Vrij non è un’urgenza, anche perché non è tipo da improvvisi mal di pancia. Stefan pensa al campo e alla voglia matta di tornare ad aiutare la squadra. A fine anno poi si tireranno le somme, ma sedersi al tavolo col club con un altro scudetto vinto avrebbe tutto un altro sapore, oltre che valore”, si legge.