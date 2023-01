CM – Inter da qualche giorno in pressing per rinnovo de Vrij: “Lui aveva chiesto…”

L’Inter in pressing per il rinnovo di Stefan de Vrij, a maggior ragione dopo il terremoto Skriniar: ecco gli aggiornamenti

L’Inter in pressing per il rinnovo di Stefan de Vrij , a maggior ragione dopo il terremoto Skriniar . A fare il punto sul futuro del difensore olandese è oggi calciomercato.com:

“Per quanto riguarda de Vrij, aveva chiesto tempo per se stesso e per il suo nuovo procuratore, nella speranza potesse arrivare per lui qualche proposta interessante dall’estero. Ma per adesso non si è presentato nulla di eclatante e a breve l’olandese potrebbe nuovamente dare priorità a trattare il rinnovo con l’Inter, che da qualche giorno pressa per avere un suo sì”, si legge.