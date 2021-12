Inter, il fantasma di Onana non disturba Handanovic: “Per il rinnovo…”  

Il Corriere dello Sport oggi parla del futuro di Samir Handanovic, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Per il momento non c’è una trattativa in corso tra l’Inter e Samir Handanovic per il rinnovo di contratto. I dirigenti nerazzurri sono concentrati sul fronte Marcelo Brozovic dopo aver ufficializzato ieri il prolungamento di Federico Dimarco. Il capitano è in scadenza anche lui al 30 giugno 2022 e attende novità dalla società. A fare il punto sulla situazione è oggi il Corriere dello Sport.

“Ad inizio di stagione il numero 1 sloveno era finito nel mirino della critica per qualche incertezza di troppo, ma almeno da un paio di mesi si sta rendendo protagonista di interventi decisivi. Il fantasma di Onana, già preso per la prossima stagione, e la trattativa non ancora iniziata per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno non lo disturbano. Handanovic sta semplicemente facendo ciò che, da quasi un decennio, ha sempre fatto all'Inter, ovvero interventi spesso salva risultato. Una mano gliela sta dando il resto della squadra e in particolare la difesa a 3, nella quale ai titolari Skriniar, De vrij e Bastoni, si sono alternati D'Ambrosio, Ranocchia e il jolly Dimarco”, si legge.