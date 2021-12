Romano: “L’Inter ha già in testa il rinnovo di Inzaghi per questo motivo”

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del possibile rinnovo di contratto di Simone Inzaghi

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del possibile rinnovo di contratto di Simone Inzaghi: “L’Inter ha in testa il suo rinnovo perché non vuole farlo lavorare l’anno prossimo con un solo anno di contratto. Non c’è ancora una trattativa, l’Inter vorrebbe prolungare se le cose dovessero continuare così, ma non c’è un’offerta per ora dei nerazzurri".