Inter, fumata bianca in arrivo per un altro rinnovo: “Barella prima di Brozovic”

La società nerazzurra è al lavoro per blindare un altro giocatore dopo il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez

Oggi è arrivato l’attesissimo rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ora l’Inter è al lavoro per altri prolungamenti, uno su tutti: quello di Nicolò Barella. Ancora prima di quello di Marcelo Brozovic, in scadenza al 30 giugno 2022. Ne parla così La Repubblica: “Si avvicina la fumata bianca anche per quanto riguarda il rinnovo di Nicolò Barella, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Come Lautaro, anche il centrocampista cagliaritano, colonna della Nazionale, ha finora guadagnato all'Inter 2,5 milioni più una parte variabile legata ai risultati. Secondo la bozza del nuovo contratto, che prevede la scadenza fra cinque anni, il compenso iniziale sarà ritoccato a 4,5 milioni netti, che andrà a incrementare stagione dopo stagione fino a 5 milioni più bonus. Una volta chiarita la posizione di Barella, rimarrà da discutere il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il regista croato è a contratto per 3,5 milioni netti fino al prossimo giugno. Una situazione urgente su cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando da tempo”, si legge.