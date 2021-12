Inter, appuntamento già fissato per il rinnovo di Skriniar: cifre e dettagli

La dirigenza dell'Inter pensa anche al rinnovo del difensore, pilastro della retroguardia di Simone Inzaghi

Prima i giocatori in scadenza di contratto, poi ci saranno però altri rinnovi in casa Inter. In particolare, la dirigenza ragiona già a quello di Milan Skriniar, protagonista di una grande stagione fin qui. Ecco le novità da Calciomercato.com sull’ex Sampdoria: “Il suo contratto scade a giugno 2023. I dirigenti nerazzurri sono impegnati nelle trattative con i calciatori in scadenza a fine stagione come Brozovic, Perisic e Handanovic. Ma si sono già dati appuntamento nei primi mesi dell'anno prossimo con l'entourage del calciatore per blindarlo con un nuovo accordo. Si ragionerà su un prolungamento fino al 2025, con ingaggio che dovrebbe salire da 3 ad almeno 4 milioni di euro netti a stagione”, si legge.