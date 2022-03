GdS – Inter, questo rinnovo non sarà semplice: “Ora il discorso si fa urgente”

C'è un rinnovo di contratto urgente in casa Inter: la società vuole blindare questo titolare per presente e futuro

“Non c’è un motivo tecnico per discutere Skriniar e Bastoni, se non fosse che anche loro potrebbero essere corteggiati sul mercato. Ecco perché si fa urgente il rinnovo dello slovacco. È in scadenza nel 2023, non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter, già in passato ha dato dimostrazione di attaccamento al club. È stato vicino al Tottenham due estati fa. Ma non era certo un suo desiderio. Non sarà una trattativa semplice, già prima della fine del campionato l’Inter affronterà il discorso”, si legge.