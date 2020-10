Mercato, il retroscena del Corsport: “Ecco perché l’Inter si è ritirata dalla corsa a Smalling”

E’ ormai in chiusura l’operazione che riporterà Chris Smalling alla Roma. Sul centrale inglese c’era anche l’Inter, che lo avrebbe preso per completare il reparto difensivo. Ma i nerazzurri si sono ritirati dalla corsa e il motivo lo spiega il Corriere dello Sport: “Smalling è pronto a realizzare il suo desiderio, cioè tornare nella magnifica villa sull’Appia Antica che aveva affittato l’anno scorso. Occorre aggiungere un retroscena per far capire quanto abbia pesato la sua volontà: l’Inter si è ritirata dalla corsa quando ha capito che Chris si sarebbe spostato dall’Inghilterra solo per la Roma”.