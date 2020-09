Inter, ritorno di fiamma per Firpo? CdS: “Affare possibile in due casi. E gli agenti di Lautaro…”

“A Barcellona pensano a Depay come rinforzo per l’attacco, ma Lautaro Martinez resta comunque un obiettivo blaugrana. E allora per l’Inter occhio a quello che può succedere con Junior Firpo”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’esterno del Barcellona, accostato nelle scorse settimane e nei mesi passati all’Inter perché potenzialmente sarebbe potuto rientrare nell’affare Lautaro. “Un ritorno di fiamma per l’esterno sinistro naturalizzato spagnolo? Solo se arriverà in prestito (complicatissimo) o se sarà inserito nella trattativa per il Toro”, spiega il CorSport.

AGENTI LAUTARO IN ARRIVO – Intanto sono attesi a Milano gli agenti di Lautaro Martinez per discutere con l’Inter per il rinnovo di contratto. “Ma poi chissà che non ci scappi pure un viaggio a Barcellona per capire se davvero c’è la volontà di affondare il colpo. L’Inter pensa al rinnovo di Lautaro, ma la trattativa è destinata ad entrare nel vivo al termine del mercato”, ammette il quotidiano che apre al possibile addio di Firpo al Barcellona perché Koman preferisce Jordi Alba e ha chiesto Angeliño del City. Un segnale chiaro del fatto che Junior Firpo non sia centrale nel progetto.