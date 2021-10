Inter, rosso da record ma niente smobilitazione: “Rilancio con questa mossa”

Un importantissimo segnale verso il futuro dall'Inter nel giorno in cui c'è stata l'assemblea degli azionisti

Nonostante una perdita record di 245,6 milioni di euro a bilancio, l’Inter non smobilita. Ne parla oggi il Corriere della Sera, che pone l’attenzione su quanto accaduto nella giornata di ieri in Viale della Liberazione. “L’Inter non smobilita, rilancia con una mossa importante, il rinnovo fino al 2026 di Lautaro Martinez. Un segnale significativo per l’ambiente nerazzurro”, si legge sul quotidiano. Non un caso che la firma dell’argentino sia arrivata proprio in un giorno così importante…