Sky – Inter, le parole di Inzaghi più di un indizio: deciso il ruolo di Nandez

L'allenatore nerazzurro non ha dubbi su come impiegherebbe il centrocampista, che può arrivare dal Cagliari

Simone Inzaghi si è sbilanciato nelle scorse settimane sulle priorità di mercato della sua Inter. "Sappiamo che dobbiamo intervenire sugli esterni di centrocampo, aspetto con fiducia. Il mercato è ancora lungo e stiamo lavorando su diversi profili", le sue parole dopo l’amichevole contro il Lugano. Chiara la richiesta: rinforzare la batteria di esterni. Come riporta Sky Sport, “l’Inter prenderebbe infatti Nandez per giocare sulla fascia destra, come quinto di centrocampo”.