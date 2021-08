Inter, nessun dubbio sul ruolo di Thuram: giocherebbe così con Inzaghi

L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare su come schiererebbe il figlio d'arte, tra i profili nella lista dei dirigenti per l'attacco

L’Inter valuta seriamente il nome di Marcus Thuram per rinforzare l’attacco. E Simone Inzaghi ha già le idee chiare su come schiererebbe il giocatore, lo svela Calciomercato.com: “In viale della liberazione non c’è alcun dubbio neanche in merito al ruolo: Thuram ha giocato spesso da esterno offensivo ma ha i mezzi fisici e tecnici per giocare anche da prima o seconda punta. L’Inter aspetterà Zapata ancora per qualche giorno, poi romperà gli indugi e se anche Inzaghi si convincerà del tutto, i nerazzurri andranno senza esitazione su Marcos Thuram”, si legge.