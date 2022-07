TS – L’Inter sacrifica Skriniar a malincuore: ‘sì’ al PSG a questa cifra. Per Bremer…

Dopo aver registrato cinque colpi in entrata, l'Inter deve pensare alle uscite per rientrare nei parametri stabiliti e imposti da Zhang ai dirigenti. "L’Inter avrà bisogno di almeno una cessione importante e dopo diverse valutazioni, il mirino è finito su Skriniar . Il difensore slovacco, a malincuore, sarà sacrificato, ma a peso d’oro . L’Inter parte da una quotazione di 80 milioni, il Psg, il club maggiormente interessato (l’altro è il Chelsea) si è spinto fino a 60. A 70 arriverà il sì: attesa un’accelerazione in settimana: Campos , uomo mercato dei parigini, invierà in tal senso un emissario in Italia", spiega Tuttosport.

Un altro giocatore in uscita dall'Inter è Pinamonti, sul quale c'è mezza Serie A con l'Atalanta in pole e che ha offerto 15 mln, con l'Inter che ne chiede 20. "Se Skriniar e Pinamonti portassero comunque 85 milioni, a quel punto la dirigenza sarebbe più o meno a quota 77.5. Ma da questa cifra andrebbero ovviamente scalati i costi di Bremer (almeno 30 milioni) e Milenkovic (15), i due obiettivi principali per rinforzare la difesa. L'Inter, soprattutto per quanto concerne Bremer, al di là della concorrenza da scalzare (leggi Juventus), proverà a confezionare un'operazione in prestito con obbligo, ma sulla carta la spesa per i due difensori potrebbe portare il saldo intorno a 32 milioni in attivo. E dunque, potrebbero servire altri 30 milioni per raggiungere il target indicato da Zhang", sottolinea Tuttosport che indica in De Vrij un altro potenziale partente.