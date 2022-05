Inter, necessità di far cassa: “Tutto porta a pensare che il sacrificato sarà…”

Le strategie di mercato dell’Inter sono state delineate subito dopo il termine del campionato e sono ormai note: serve una cessione illustre

La necessità di far cassa con una cessione illustre, per chiudere il mercato con un saldo attivo di circa 60 milioni di euro. Le strategie di mercato dell’Inter sono state delineate subito dopo il termine del campionato e sono ormai note. Ne parla anche oggi il Corriere dello Sport: “Il sogno Lukaku, dunque, è vivo, ma non dimentichiamoci che l'Inter deve far cassa con una cessione. Bastoni è nel mirino del Tottenham, ma a lui è interessato pure lo United. Tutto porta a pensare che sarà lui il sacrificato, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile per Martinez. Inzaghi lo vuole tenere e il Toro non intende andarsene, ma attenzione…”, si legge.