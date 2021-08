Sky – Inter, su Salcedo non c’è solo il Cagliari: si inserisce lo Spezia

Le ultimissime sul futuro del baby attaccante, reduce dal prestito al Verona e in uscita dai nerazzurri di Inzaghi

Non solo il Cagliari sulle tracce di Eddie Salcedo, in uscita dall'Inter di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, c'è anche lo Spezia di Thiago Motta in corsa per l'attaccante, reduce dal prestito al Verona. Una nuova pista dunque per il classe 2001, alla ricerca di spazio in Serie A.