Inter, Salcedo di nuovo con Juric? Previsto un contatto, decisa la formula

La dirigenza del Torino è pronta a contattare quella nerazzurra per l'attaccante, non convocato da Inzaghi contro il Genoa

Eddie Salcedo di nuovo con Ivan Juric? Non convocato da Simone Inzaghi per l’esordio contro il Genoa, l’attaccante è in uscita dall’Inter. Come sottolineato oggi da Tuttosport, “per Salcedo si parla di un prestito e il club nerazzurro potrebbe aprire al Toro visto che con Juric, che lo ha avuto a Verona, i giocatori migliorano con facilità e puntualità. In settimana Vagnati contatterà l’Inter”, si legge.