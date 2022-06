SM – Inter, sale la valutazione di Asllani per un motivo. L’alternativa…

Kristjan Asllani è il nome messo da tempo nel mirino dall'Inter per riempire il tassello mancante del vice Brozovic. Non l'unico, però, considerando la concorrenza dall'estero per il centrocampista dell'Empoli. Lo conferma anche Sport Mediaset: "Schouten è un profilo che piace all'Inter, ma la priorità è sempre Asllani. La valutazione del centrocampista dell'Empoli sta rischiando di aumentare e non poco a causa di alcune interferenze di club esteri".