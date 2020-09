Conte non vedeva l’ora di sentire queste parole. “Ciao Milano, ciao Inter. Sono qui”. Arturo Vidal ha salutato così i tifosi nerazzurri al suo arrivo in aeroporto a Linate. Il club gli ha fatto registrare un breve video messaggio nel quale mostra tutta la sua felicità per l’arrivo alla corte dell’allenatore che lo aspettava da tempo.