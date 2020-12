Inter e Sampdoria studiano un’operazione in simbiosi per Lucas Piton, terzino mancino 20enne in forza al Corinthians.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club nerazzurro e la società di Ferrero starebbero pensando a un assalto all’esterno brasiliano classe 2000, già vicinissimo alla Sampdoria la scorsa estate.