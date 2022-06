Inter-Sanchez, sarà addio: “Rapporti non sereni, buonuscita per questo incastro”

Alexis Sanchez è pronto a dire addio all’Inter. Decisione già presa, con la sua partenza i nerazzurri fanno spazio a questo nome

Alessandro Cosattini

Alexis Sanchez è pronto a dire addio all’Inter. Decisione già presa, ma salvo sorprese servirà una ricca buonuscita per convincere il cileno a lasciare Milano. A far chiarezza sulla situazione dopo il termine della stagione è Calciomercato.com, che si sofferma sui rapporti in essere tra le parti in chiave mercato.

“L’Inter ha deciso ormai da tempo, Alexis Sanchez non rientra più nei piani del club, che ha comunicato questa scelta all’agente del calciatore. Sarà senza dubbio addio, ma non è ancora chiaro in quali modi e soprattutto in quali tempi. Stando a quanto filtra non c’è molta serenità nei rapporti con l’attaccante cileno, che in questa stagione si è spesso sentito ai margini, ma lo stallo di questo periodo sembra attribuibile più alla mancanza di offerte stimolanti che alle frizioni tra le parti.

Nei dialoghi avuti con Felicevich (agente del calciatore) ormai più di un mese fa c’è stata estrema chiarezza: Sanchez non ha intenzione di accelerare l’addio e aspetterà senza alcuna ansia l’offerta che riterrà giusta. L’Inter dal canto suo ha però fretta di liberare quella casella per fare posto a chi invece rientra nei progetti futuri (Dybala?). Un incastro che sarebbe perfetto se i nerazzurri potessero dirottare l’intero ingaggio del cileno sulla “Joya”, ma ormai in viale della Liberazione hanno capito che quasi sicuramente ci sarà bisogno di una ricca buonuscita per convincere Sanchez a lasciare Milano, anche perché difficilmente la sua prossima squadra si presenterà offrendogli lo stesso ingaggio che gli riconosce attualmente l’Inter”, si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)