FCIN1908 / Inter, domani Sanchez è atteso regolarmente alla Pinetina

Alexis Sanchez è pronto a tornare alla Pinetina. In attesa di novità sul futuro in chiave mercato, il cileno inizierà ad allenarsi con la squadra di Simone Inzaghi. Secondo quanto appurato da FCINTER1908.it, domani l'attaccante - in uscita dai nerazzurri - è atteso regolarmente ad Appiano Gentile dopo le vacanze, per la ripresa dei suoi allenamenti. Al momento non ci sono novità sul suo futuro...