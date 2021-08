L’Inter non scarica Sanchez: la situazione. Una pista su tutte per Satriano

Gli aggiornamenti sul futuro dei due attaccanti, che rischiano di trovare meno spazio con l'imminente arrivo di Correa

Tra Alexis Sanchez e Martin Satriano. Con l’arrivo ormai imminente di Joaquin Correa, l’Inter avrà dunque cinque punte in rosa. Queste le novità da Alfredo Pedullà di Sportitalia sui due giocatori: “Satriano? Il Crotone aspetta, dovesse andare a giocare, andrebbe sicuramente lì. L’Inter non vuole scaricare Sanchez, lo aspetta e spera possa tornare in condizione per dare il suo contributo. Con quell’ingaggio da 7 milioni di euro, offerte ai nerazzurri non sono arrivate”.