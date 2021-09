Inter, Satriano e il telefono che squillava ogni ora: sempre la stessa risposta

La dirigenza nerazzurra ha deciso di trattenere l'attaccante classe 2001 come quinta punta nella rosa di Inzaghi

Martin Satriano non si tocca. L’Inter in estate ha detto no a diverse offerte e ha trattenuto l’attaccante come quinta scelta nel reparto avanzato. Questo quanto sottolineato da Calciomercato.com: “Con due squilli ha convinto tutti a respingere le società che si erano fatte avanti: Cagliari e Brest su tutte. Nell'ultimo giorno di mercato allo Sheraton di Milano il telefono del ds nerazzurro Ausilio era bollente, squillava a ogni ora e tra i giovani richiesti c'era anche Satriano. La risposta? Sempre la stessa: "Non è in uscita, Inzaghi vuole tenerlo". Simone sorride e Martín si carica. La spunta sul debutto in Serie A l'ha già messa alla prima giornata: pronti via ed è subito dentro, sostituendo Calhanoglu nell'ultimo quarto d'ora contro il Genoa”, si legge.