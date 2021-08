Calciomercato Inter: questo addio può sbloccare il colpo Nandez

Il jolly uruguaiano resta nel mirino dei nerazzurri di Simone Inzaghi: può arrivare così da qui a fine mercato

Nahitan Nandez è ancora nei radar dell’Inter. Il jolly uruguaiano sta lavorando regolarmente con il Cagliari, ma attende di essere liberato dal club in caso di chiamata di una big di suo gradimento. E la scelta numero uno per il giocatore è ancora la società nerazzurra. Secondo Calciomercato.com, l’Inter non molla Nandez e la trattativa potrebbe ripartire negli ultimi giorni di mercato in caso di addio di un centrocampista, con Arturo Vidal indiziato numero uno a partire.