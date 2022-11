Bagarre per Scalvini, c’è anche l’Inter: la cifra monstre che chiede l’Atalanta

C’è anche l’Inter sulle tracce di Giorgio Scalvini, nuovo gioiello di casa Atalanta. Tante le richieste già arrivate a Zingonia per il calciatore classe 2003: dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco, fino a Manchester City e Liverpool in Inghilterra. In Italia, oltre ai nerazzurri, anche la Juve monitora la situazione.