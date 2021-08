Inter, pista Scamacca per l’attacco: si può fare a queste condizioni

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per l'attaccante del Sassuolo: svelate tutte le condizioni per il colpo

Alessandro Cosattini

Le condizioni fisiche di Alexis Sanchez preoccupano Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Per questo non è da escludere un altro colpo in attacco in questi ultimi giorni di mercato. Il nome caldo è uno su tutti: quello di Gianluca Scamacca. Ne parla oggi Tuttosport, che svela le condizioni necessarie per il colpo dal Sassuolo.

“Marotta e Ausilio stanno valutando il profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il centravanti dell'Under 21 è nel mirino di molti club alla ricerca di un attaccante, su tutti Sampdoria e Verona, ma i dirigenti nerazzurri ne hanno già parlato con l'amico Carnevali, ad del Sassuolo. La società emiliana non ha ancora deciso cosa fare con Scamacca, se tenerlo come vice Caputo (ma c'è anche Raspadori) o se lasciarlo andare, in prestito o monetizzando (ma la richiesta è di almeno 25 milioni). Di sicuro il Sassuolo non lascerà partire Scamacca se dovesse essere ceduto uno fra Berardi o Boga, visto che a quel punto Raspadori verrebbe utilizzato più da attaccante esterno che da punta.

Dunque sono in corso valutazioni da parte del Sassuolo (che avrebbe fatto un pensierino su Agoume che l'Inter ha però promesso al Brest), dello stesso Scamacca (restare, andare in una squadra che gli dia maggiore spazio o giocarsi la carta top club) e infine dell'Inter che con l'investimento su Correa ha di fatto esaurito il budget per gli acquisti per questa sessione. Inoltre, prendendo Scamacca, andrebbe trovata una sistemazione per Satriano, richiesto dal Crotone (dove è già stato mandato in prestito l'attaccante Mulattieri, autore già di 3 reti in due gare fra B e Coppa Italia) e da altre squadre. Restano comunque ancora sei giorni di mercato e senza dubbio Marotta, Ausilio, Baccin e Inzaghi avranno modo di fare un ulteriore punto, soprattutto dopo la partita di Verona (dopo la gara ci saranno ancora 4 giorni di trattative)”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)