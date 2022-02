Inter, Scamacca passa la prova del nove: “Sarà l’erede di Dzeko, ecco il piano”

Prova del nove superata per Gianluca Scamacca, che non perdona l’Inter e segna ancora: lo scenario di mercato per l'estate

Prova del nove superata per Gianluca Scamacca, che non perdona l’Inter e segna ancora. Così Tuttosport sulla prestazione dell’attaccante del Sassuolo: “Il futuro interista promette bene, anche se per il momento ha dato un dispiacere. […] La dirigenza nerazzurra ha bene in mente il piano. Per Scamacca, quello di studiare ‘da Dzeko’ per un anno, per poi raccoglierne l’eredità. Il fisico c’è, il fiuto del gol anche. Non resta che aspettare l’estate quando Inter e Sassuolo dovrebbero trovare l’intesa per confezionare il colpo”, si legge.