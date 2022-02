Inter, contatti dalla scorsa estate per Scamacca. Quando vuole chiudere Marotta

L'Inter al lavoro per il colpo in attacco in vista dell'estate: ecco la situazione per Scamacca col Sassuolo

L’Inter vuole chiudere per Gianluca Scamacca il prima possibile. La società è al lavoro per anticipare la concorrenza e regalare a Simone Inzaghi il vice Edin Dzeko. Così Fabrizio Romano parla delle tempistiche del colpo a The Here We Go Podcast (ITA): “L’Inter sta lavorando per Scamacca dalla scorsa estate, da quando ha venduto Lukaku. I contatti erano già iniziati e l’Inter ha una corsia preferenziale proprio per il giocatore, è in pole su tutti i club. L’Inter vuole chiudere prima di luglio/agosto”.