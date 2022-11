Inter, scambio in vista per Gosens? “Il Leverkusen offre questa contropartita”

Un possibile scambio con Robin Gosens protagonista. Oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma su quest'ipotesi di mercato in particolare

Un possibile scambio con Robin Gosens protagonista. L’esterno vuole dire addio all’Inter per giocare con maggiore continuità e oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma su un’ipotesi di mercato in particolare:

“Il Bayer Leverkusen può offrire come contropartita tecnica l’olandese Daley Sinkgraven, classe 1995 in scadenza a giugno e fuori dai piani della società tedesca. Al momento il nome non scalda Inzaghi e la dirigenza nerazzurra”, si legge.