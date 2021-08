Sky – Post Lukaku, l’Inter scarta una pista: “Non scalda la dirigenza”

La partenza di Romelu Lukaku è ormai cosa fatta e in casa Inter si sonda il mercato alla ricerca di degni sostituti

La partenza di Romelu Lukaku è ormai cosa fatta e in casa Inter si sonda il mercato alla ricerca di degni sostituti. Edin Dzeko sembra ormai a un passo, ma non sarà il solo ad arrivare a Milano. Da Viale della Liberazione, infatti, hanno in mente un doppio colpo. I nomi ai primissimi posti, come noto, sono quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa, ma non mancano le alternative.