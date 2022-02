CM – Inter, il rinnovo e… occhio a questo scenario per il futuro di Lautaro

Calciomercato.com si sofferma sul futuro di Lautaro Martinez, che a ottobre ha prolungato fino al 2026 con l'Inter

Il rinnovo fino al 2026 arrivato a ottobre non esclude a priori la partenza di Lautaro Martinez a giugno. Il caso Romelu Lukaku insegna, dipenderà tutto dalle eventuali offerte che arriveranno. Lo svela calciomercato.com oggi: “Per fare cassa, uno dei gioielli dell'attuale rosa potrebbe essere sacrificato, e Lautaro (fresco di rinnovo di contratto fino al 2026) è sicuramente fra quelli che hanno più mercato a livello europeo. Il giocatore ama l'Inter, e il club non ha in programma di cederlo, ma il mercato ha dimostrato che di fronte a offerte irresistibili non ci sono giocatori incedibili”, si legge.